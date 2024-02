Catania: provoca la morte della prozia fornendole cibo solido per avere eredità, arrestata

Una donna è stata arrestata ad Aci Castello (Ct), con l'accusa di circonvenzione d'incapace e omicidio aggravato.Secondo i pm, la donna, posta agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico, avrebbe convinto la sua prozia, un'80enne, a trasferirsi dal Veneto in Sicilia e cambiare il testamento, in modo da ottenere l'eredità.Quindi, avrebbe provocato la morte dell'anziana facendole mangiare cibo solido al posto degli omogeneizzati prescritti. La donna avrebbe avuto l'eredità una volta dichiarata la morte dell'80enne per cause naturali.