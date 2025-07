Cerveteri (Rm): al via la quinta edizione di Rilievi in Danza

Dal 26 al 30 luglio 2025 torna a Cerveteri Rilievi in Danza, appuntamento ormai consolidato nel panorama laziale della danza contemporanea italiana. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival è organizzato da Mandala Dance Company con la direzione artistica di Paola Sorressa e si svolgerà nei suggestivi spazi del Parco della Legnara e di Piazza Santa Maria, trasformati per cinque serate in palcoscenici sotto le stelle.

Cinque serate che alternano spettacoli e performance site-specific, con il coinvolgimento di compagnie di rilievo nazionale, giovani autori e autrici emergenti: Adarte, ARB Dance Company, ArtgarageDanceCo, Atacama, Compagnia ResExtensa - Centro di Produzione Puglia, EgriBiancoDanza - Centro di Produzione Danza Piemonte, Hunt cdc (compagnia indipendente), Lost Movement (compagnia indipendente), Mandala Dance Company, Movimentoinactor (Con.Cor.D.A).

Sabato 26 luglio il Festival prende il via con Dalet di Giorgia Giannini e Andrea Tenerini, produzione del Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa / Porta d’Oriente, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri. Un progetto che intreccia l’essenza primordiale della Terra con gli archetipi ancestrali dell’essere umano, ispirandosi alla quarta lettera dell’alfabeto ebraico, simbolo di solidità e realizzazione, con la supervisione artistica di Elisa Barucchieri, Giulia Maffei e Fabiana Mangialardi.

A seguire, La casa dei ninja – Small Size di Francesca Lettieri per Adarte: una coreografia onirica, crepuscolare, pensata per il pubblico più giovane ma capace di parlare a tutte le età. Un viaggio tra sogno e realtà, in un’atmosfera da film noir. In conclusione, Fitting di Camilla Perugini e Nicholas Baffoni per Hunt cdc. Una riflessione fisica e poetica sull’adattamento e l’appartenenza, sul fragile equilibrio delle relazioni. Le scarpe diventano metafora delle traiettorie dell’esistenza, tra empatia e distacco, tra memoria e presenza.

Domenica 27 luglio si apre con L’Ultimo Uomo, una creazione di Patrizia Cavola e Ivan Truol della compagnia Atacama. Ispirata al pensiero di Byung-Chul Han, l’opera affronta con profondità il tema del burnout e della società della prestazione, incarnando attraverso il corpo il tormento del soggetto contemporaneo. Alle ore 19:30 la compagnia presenterà una versione site-specific in Piazza Santa Maria, successivamente alle ore 21:30 lo spettacolo integrale sul palco del Parco della Legnara.

Nella stessa serata compagnia EgriBiancoDanza – Centro di Produzione Danza Piemonte propone la performance site specific, alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria, Sentieri del Mistero di Raphael Bianco: un labirinto coreografico ispirato al Sacro Monte di Ghiffa, in cui ogni sentiero è un viaggio simbolico tra luce e ombra, spiritualità e materia. Il pubblico è invitato a costruire il proprio percorso tra danze mute, archetipi, paure e visioni, componendo un personale mosaico dell’anima; alle ore 21:30, al Parco della Legnara, Promised Land coreografato da Raphael Bianco. Una potente narrazione visiva sul tema della migrazione: una danza che racconta di partenze, speranze, lutti e nuovi inizi, attraverso corpi che portano il peso della storia e la forza della rinascita.

Alle ore 19:30, in Piazza Santa Maria, lunedì 28 luglio, è la volta di Con-fusione di Irma Cardano per ARB Dance Company. Uno sguardo intimo sulla fragilità del sé e sulla complessità dell’amore, tra desiderio e disillusione. Un viaggio emozionale che interroga la nostra capacità di connetterci e lasciarci andare. Alle ore 21:30 ARB Dance Company sarà nuovamente sul palco del Parco della Legnara. La serata prosegue con Essence di Paola Sorressa per Mandala Dance Company, un’indagine spirituale e intensa sull’identità umana nell’epoca del disordine globale. Una coreografia che invita all’ascolto, alla tolleranza e alla riscoperta delle radici comuni che ci uniscono.

Martedì 29 luglio, una serata densa di narrazioni forti e profondamente attuali: si inizia alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria con la versione site-specific Walking in the wild side di Emma Cianchi per ArtgarageDanceCo, una performance immersiva e non convenzionale che trasforma lo spazio scenico in un ecosistema relazionale. I danzatori si muovono tra dinamiche di branco e solitudini individuali, in un rito collettivo che ci invita a ritrovare la nostra natura più autentica. Walking in the wild side di Emma Cianchi replicherà alle ore 21:30 al Parco della Legnara, dove andranno altri due spettacoli: Stabat Mater di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo per Lost Movement. Un’elegia visiva e struggente sul dolore della perdita, dove il corpo della danzatrice incarna la madre dolente, sospesa tra resilienza e collasso. Il linguaggio musicale fonde il barocco di Pergolesi con suoni contemporanei, generando una commovente tensione emotiva; e Bagagli di vita di Leila Ghiabbi per Movimentoinactor (Con.Cor.D.A), che racconta tre storie di donne coraggiose, tra libertà negate e autodeterminazione. Un atto danzato di resistenza e memoria che attraversa culture e confini.

Mercoledì 30 luglio, gran finale con Mandala Dance Company che proporrà Trittico Power, trilogia di spettacoli, diretti da Paola Sorressa. Tre coreografie firmate da Paola Sorressa che raccontano la complessità dell’essere umano: se Layers descrive l’identità come sovrapposizione di memorie e connessioni, Insieme celebra l’amore nella sua fragile bellezza, tra desiderio e dualità mentre Last Chance rappresenta un inno alla resilienza, alla luce che resiste anche nei tempi più incerti. Tre opere di raffinata poesia, unite da una danza profonda, intensa e umanissima.

Per info e prenotazioni scrivere a: festivalrilievindanza@gmail.com.