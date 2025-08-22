Libri: Davide Falletta rivoluziona il rapporto tra autore e lettore

Il libro permette ad ogni voce di farsi sentire, ad ogni storia di trovare il suo pubblico. Davide Falletta, consulente editoriale, ha rivoluzionato il mondo dell’editoria con il suo saggio Dal libro al cliente acquisito trasformando il libro in uno strumento strategico per imprenditori, professionisti e coach.

Il suo metodo si chiama Editoria Diretta, parte dall’ idea di rimettere in contatto chi ha qualcosa da dire con chi ha bisogno di ascoltarlo, saltando gli intermediari.

“Per anni, il libro è stato un privilegio riservato a pochi: pubblicare significava accettare percentuali minime, cedere i diritti, aspettare mesi o anni - spiega Davide Falletta - Chi non ci riusciva, si rifugiava nel self-publishing, spesso improvvisato. Con Editoria Diretta, vogliamo offrire una terza via: disintermediata, di qualità e orientata al risultato.”

Disintermediazione editoriale significa che l’autore torna a parlare direttamente al lettore, senza filtri, senza burocrazie. Il libro torna a essere un ponte tra esperienza vissuta e trasformazione concreta.

Chi si rivolge al team di Falletta ha un obiettivo preciso: scrivere un libro che sappia posizionare, educare e attrarre i clienti giusti. “Pubblichiamo libri per aiutare i nostri autori a trasformare la loro conoscenza in un asset professionale. Ogni libro che pubblichiamo è pensato per durare e lavorare nel tempo”.

Sono oltre 300 gli autori che hanno scelto questo approccio dal 2019 ad oggi, I percorsi sono su misura: si parte da una strategia editoriale, si definisce il messaggio, si costruisce la struttura, e poi si passa alla scrittura (in autonomia o in ghostwriting), fino alla pubblicazione e alla distribuzione strategica con funnel e pagine ottimizzate.