Aggiornato alle 16:04
Ciampino, Bruognolo: "Tanti auguri di buon lavoro a Fabrizio Matturro, nuovo segretario della Lega Salvini Premier"
"Siamo certi che, con la sua guida, la Lega potrà dare nuovo impulso all'attività politica sul territorio".

"Siamo certi che, con la sua guida, la Lega potrà dare nuovo impulso all’attività politica sul territorio".

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Dicembre 2025
Roma - 02 dic 2025 (Prima Pagina News)

"Siamo certi che, con la sua guida, la Lega potrà dare nuovo impulso all’attività politica sul territorio".

"Accogliamo con soddisfazione la nomina di Fabrizio Matturro a segretario della Lega Salvini Premier per Ciampino.

Un riconoscimento importante, che conferma la volontà del partito di rafforzare la propria presenza sul territorio e valorizzare le energie locali.

Siamo certi che, con la sua guida, la Lega potrà dare nuovo impulso all’attività politica sul territorio, promuovendo il dialogo con i cittadini e consolidando il radicamento del nostro progetto.

In una fase delicata come quella attuale, è fondamentale una leadership capace di ascoltare, agire con concretezza e collaborare con tutti gli amministratori locali. Auguri Fabrizio, buon lavoro!".

Così, in una nota, Tony Bruognolo, Vicecoordinatore regionale della Lega Lazio e Coordinatore per l’area della Provincia di Roma Sud.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Ciampino
#FabrizioMatturro
#LegaSalviniPremier
#TonyBruognolo
PPN
Prima Pagina News
