Ciclismo, Vuelta: Gaudo vince a Ceres, Vingegaard resta in rosso

Acuto di David Gaudu alla Vuelta a Espana: il francese della Groupama-Fdj si prende la terza tappa e, dopo 164.6 chilometri, con partenza da San Maurizio Canavese, batte il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) sul traguardo di Ceres.

In terza posizione l'altro danese Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), che in classifica generale viene raggiunto da Gaudu, in termini di tempo totale, ma mantiene la maglia rossa in virtù dei migliori piazzamenti.

Quarta posizione di giornata per Giulio Ciccone, che non nasconde un po' di delusione per la mancata vittoria di squadra: l'azzurro, nella generale, si trova in terza posizione, a 8 secondi dalla coppia di testa. Un arrivo concitato, che sembrava poter vedere in gioco anche Filippo Ganna (Lidl-Trek), poi 34esimo al traguardo.

Gaudu si è messo in mostra con un sorpasso all'interno, ai danni di Pedersen, nell'ultima curva. Da segnalare l'elevato ritmo tenuto per tutta la gara e in particolare negli ultimi venti chilometri, tanto che Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) si è chiamato fuori dalla volata a circa otto chilometri dal traguardo.

La tappa odierna è stata segnata anche dalla lunga fuga dello statunitense Sean Quinn (EF Education - Easypost), che è stato tra i primi attaccanti dopo pochi chilometri dal via. Un quartetto composto anche dall'azzurro Alessandro Verre (Arkea B&B Hotels), dall'austriaco Patrick Gamper (Team Jayco Alula) e dal belga Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), che in vista del primo Gpm di giornata, quello di Issiglio di seconda categoria (con pendenza media del 6,5%), ha toccato anche i due minuti e mezzo.

È in questa fase che Verre ha alzato il ritmo, portandosi dietro il solo Quinn, mentre Gamper e Van Boven hanno perso terreno. L'azzurro non ha avuto problemi ad aggiudicarsi la salita, prendendo cinque punti e riguadagnando la maglia a pois, effettuando il controsorpasso su Vingegaard.

Verso il traguardo volante di Cuorgnè il gruppo si è allungato e ha ripreso Gamper e Van Boven, con Pedersen che è transitato per terzo al traguardo volante dietro a Quinn e Verre e davanti a Vingegaard.

A circa 38 chilometri da Ceres, Quinn è di fatto rimasto da solo, prima di essere definitivamente ripreso a 19 chilometri dal traguardo. Domani è in programma la terza tappa, la Susa-Voiron, di 206.7 chilometri: la Vuelta saluterà dunque il Piemonte e gli appassionati italiani.