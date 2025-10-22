Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Civitanova Marche (Mc): in giro con due coltelli, foglio di via per 20enne
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Civitanova Marche (Mc): in giro con due coltelli, foglio di via per 20enne

Il giovane, che due anni fa già era già stato denunciato per detenzione ai fini della cessione di piccoli quantitativi di stupefacente, è stato nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Macerata - 22 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il giovane, che due anni fa già era già stato denunciato per detenzione ai fini della cessione di piccoli quantitativi di stupefacente, è stato nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel corso del pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nelle attività di controllo del territorio a Civitanova Marche, transitando nelle zone vicine allo stadio, notava un’autovettura in sosta nel parcheggio antistante la struttura sportiva con due persone a bordo.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche procedevano al controllo dei due soggetti, ventenni, italiani e residenti in provincia di Fermo.

Il controllo veniva approfondito anche al veicolo, venivano rinvenuti due coltelli: uno dotato di blocco lama e un altro di tipo militare.

Il proprietario del veicolo, che due anni fa già era già stato denunciato per detenzione ai fini della cessione di piccoli quantitativi di stupefacente, veniva nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il Questore di Macerata in data odierna ha emesso nei suoi confronti anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova, precludendogli la possibilità di tornare nuovamente in città per un anno, pena un’ulteriore denuncia per la violazione del provvedimento.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Civitanova Marche
coltelli
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.