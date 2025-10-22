Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Bilancio, Fapi: “Credito d’imposta a imprese del settore primario passo importante per l’agricoltura italiana”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Bilancio, Fapi: “Credito d’imposta a imprese del settore primario passo importante per l’agricoltura italiana”

Sciotto: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa misura, che va nella direzione giusta per favorire la crescita e la competitività delle nostre imprese".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Roma - 22 ott 2025 (Prima Pagina News)

Sciotto: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa misura, che va nella direzione giusta per favorire la crescita e la competitività delle nostre imprese".

“L’annuncio fatto dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sul contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto alle imprese del settore primario, che tendenzialmente non possono ricorrere all’uso del cosiddetto ‘gran portamento’, rappresenta un fatto rilevante per l’agricoltura italiana.

Si tratta di un incentivo concreto per sostenere gli investimenti anche nel comparto agricolo, che costituisce una parte strategica del nostro tessuto economico. Siamo particolarmente soddisfatti di questa misura, che va nella direzione giusta per favorire la crescita e la competitività delle nostre imprese”.

Lo afferma Gino Sciotto, Presidente nazionale della Fapi – Federazione Autonoma Piccole Imprese, sottolineando come il provvedimento risponda alle esigenze di un settore che, pur essendo fondamentale per il Paese, spesso non gode delle stesse opportunità di altri comparti produttivi.

“È un segnale di attenzione – conclude Sciotto – verso un mondo produttivo che garantisce occupazione, qualità e sicurezza alimentare. Ora occorre continuare su questa strada, accompagnando le imprese agricole con politiche stabili e strumenti di sostegno efficaci.”


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

agricoltura
bilancio
Fapi
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.