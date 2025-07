Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025

Il Premio Letterario Giovanni Boccaccio ha annunciato nei giorni scorsi i vincitori dell’edizione 2025, confermando la sua vocazione a riconoscere la qualità culturale in tutte le sue espressioni.

I premi di questa nuova edizione saranno assegnati a Melania Mazzucco (letteratura), Ezio Mauro (giornalismo) e Claudio Baglioni (etica della comunicazione).

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 13 settembre, presso il Teatro Boccaccio di Certaldo (Firenze), incastonandosi in un weekend di eventi dedicati alla lettura e al dialogo culturale, che tramandano l’eredità di Giovanni Boccaccio nel 650° anniversario della sua morte.

Melania Mazzucco, già vincitrice del Premio Strega e autrice di opere di grande successo come Vita, Un giorno perfetto e L’Architettrice, ottiene quest’anno il riconoscimento per la sua maestria narrativa nella rappresentazione della complessità umana.

Ezio Mauro, noto giornalista e storico direttore de La Repubblica, viene premiato per la sua capacità di raccontare con rigore e chiarezza le vicende politiche e sociali nazionali e internazionali.

Claudio Baglioni, interprete, musicista e compositore, è insignito del premio per l’Etica della comunicazione: questo riconoscimento, istituito su proposta del precedente presidente di giuria Sergio Zavoli, vuole valorizzare la dimensione etica del linguaggio musicale, capace di veicolare messaggi significativi e valori condivisi.

La giuria del premio, presieduta da Walter Veltroni, include volti del giornalismo, della narrativa e della critica. Ne fanno parte Antonella Cilento, Roberto De Ponti (direttore del Corriere Fiorentino), Marta Morazzoni, Paolo Ermini, Agnese Pini (direttrice de La Nazione) e Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.

Questa composizione riflette la volontà dell’Associazione di coinvolgere competenze variegate: critici, giornalisti, scrittori e accademici, con l’obiettivo di selezionare premiati capaci di dialogare col presente, secondo lo spirito boccacciano.

L’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio si impegna sostanzialmente a trasporre il messaggio del grande autore trecentesco nel contesto contemporaneo: fa della lettura, del racconto e del confronto culturale strumenti per alimentare la riflessione sociale, l’inclusione e la consapevolezza civile.

Promuovendo iniziative rivolte a giovani e adulti, libri e incontri pubblici, l’Associazione si pone come ponte tra l’eredità storica del Decameron e le sfide comunicative odierne, rendendo attuali i temi dell’empatia, dell’etica e della pluralità.

Il Premio Boccaccio 2025 assume così un valore simbolico oltre che culturale: onora la tradizione e valorizza figure che, attraverso scrittura, giornalismo e musica, portano avanti la missione di fare dei linguaggi strumenti di verità e responsabilità.

Il Premio Boccaccio è organizzato dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio con il contributo del Comune di Certaldo e della Regione Toscana.

L’appuntamento del 13 settembre nel cuore di Certaldo, in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte di Boccaccio, sarà il momento culminante di un percorso dedicato alla riscoperta della cultura come risorsa comunitaria e civile.