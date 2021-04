Concorso Rai: al via le assunzioni dei giornalisti

Sono iniziate oggi le assunzioni all'interno del Tgr Rai, diretto da Alessandro Casarin. A ricevere la lettera di idoneità per prime sono stati undici giornalisti, di cui 7 uomini e 4 donne, gran parte dei quali risultati ai primi posti nelle graduatorie di Liguria (1), Friuli Venezia Giulia (1), Provincia Autonoma di Bolzano (1), Campania (2), Calabria (3) e Basilicata (3). Alcuni fra gli idonei hanno fatto domanda alla Rai di posticipare l'assunzione per ragioni familiari o professionali.Nello specifico, gli assunti sono: Eugenio Montesano, Nicoletta Soave e Sara Lo Russo per la redazione potentina; Maria Teresa Santaguida, Lorenzo Bertolucci e Francesco Salvatore per la redazione cosentina; Matteo Battistella per la redazione di Bolzano; Andrea Caruso e Piero Vitiello per la redazione napoletana; Livia Liberatore per la redazione triestina; Simone Gorla per la redazione genovese.Altre assunzioni partiranno il prossimo 3 maggio, con l'annuncio delle idoneità per i giornalisti di Puglia, Marche, Piemonte e Molise. L'iter proseguirà, poi, il 15 e il 30 giugno, data in cui è previsto il completamento di gran parte del processo di assunzione, che non sarà completato perchè ci sono redazioni del Tgr in cui il progetto web non ha ancora preso il via e perchè alcuni dei giornalisti risultati idonei dovranno attendere il pensionamento dei colleghi della Testata.