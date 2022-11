Consiglio Regionale Abruzzo, Cipolletti entra in FdI

“L’ingresso in Fratelli d'Italia del consigliere regionale, Marco Cipolletti, rappresenta un momento importante: conferma quanto sia sempre più credibile la proposta politica del nostro partito anche grazie all'attività del Governo Meloni che, in un solo mese dal suo insediamento, ha subito dato risposte concrete agli italiani, così come annunciato in campagna elettorale.La scelta di Cipolletti attesta, inoltre, il rafforzamento del centrodestra in Consiglio regionale e dimostra quanto sia apprezzato il lavoro del presidente Marsilio che ha dato prova, con i fatti, di cosa è in grado di realizzare per la nostra Regione.Un ingresso che, contestualmente, certifica quanto le opposizioni si disgreghino, poiché prive di una leadership, di identità e di progetti concreti per l’Abruzzo limitandosi oramai ad espedienti per bloccare l’attività della Regione, gettando fumo negli occhi agli abruzzesi”.È quanto ha dichiarato il senatore e segretario regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, oggi in occasione della conferenza stampa che si è svolta a Teramo, per ufficializzare l’adesione a FdI di Cipolletti.