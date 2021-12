Corea del Nord: Kim Jong Un preannuncia una grande battaglia per sostenere la crescita economica del Paese il prossimo anno

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha affermato pubblicamente che il Paese deve tenersi pronto ad “uno sforzo gigantesco” il prossimo anno per continuare a fare progressi nei campi che comprendono la Difesa, l’Agricoltura ed il settore delle costruzioni, come riportato dai media di stato nella giornata di oggi.Kim ha sottolineato i propositi mercoledì, durante un incontro della Commissione Centrale del Politburo del Partito al potere che ha deciso di tenere una riunione plenaria della Commissione il prossimo mese.Come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA, Kim Jong Un ha affermato che -mentre il Paese deve ancora affrontare difficoltà economiche- il partito ha avuto successo nello spingere per raggiungere gli obiettivi politici e attuare l'economia quinquennale che ha presentato all'inizio di quest'anno."È molto incoraggiante che i cambiamenti positivi siano stati apportati negli affari generali dello Stato, tra cui politica, economia, cultura e difesa nazionale, come evidenziato dalla gestione stabile dell'economia statale e dai grandi successi ottenuti nei settori agricolo e delle costruzioni", ha affermato Kim."Il prossimo anno sarà importante in quanto dovremmo condurre una lotta enorme tanto quanto abbiamo fatto quest'anno", ha detto.Kim ha cercato di rilanciare l'economia e l'approvvigionamento energetico con il suo piano, ma le agenzie delle Nazioni Unite hanno affermato che permangono carenze di cibo ed elettricità, aggravate dalle sanzioni imposte sui programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord, dalla pandemia di COVID-19 e dai disastri naturali.La Corea del Nord non ha confermato alcun caso di coronavirus ma ha chiuso i confini e imposto restrizioni ai viaggi nazionali e altre misure, apparentemente per controllare o prevenire un'epidemia.