Covid, Catteneo: “Green pass è strumento di libertà”

La dichiarazione dell' esponente di Forza Italia.

“Io vedo il green pass come uno strumento di libertà che ci permette di tornare ad una nuova normalità. Oggi, con questo certificato, si potrebbe dare il via libera in sicurezza ad attività come discoteche e arene per concerti che altrimenti non sarebbe prudente riaprire. Non capisco davvero questa follia collettiva per cui arriviamo a mettere in discussione tutto, anche la scienza. Se non ci fidiamo più neanche di dati certi che ci dicono che i vaccini sono lo strumento per uscire dal Covid e di un documento che potrebbe essere sinonimo di sicurezza, allora andiamo oltre la libertà.Se non ci vacciniamo e un domani saremo costretti a richiudere attività e imprese, quella allora sarà perché siamo stati liberi di scegliere se vaccinarci o meno? Io questo non lo capisco davvero”, ha dichiarato l’On. Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.