Aggiornato alle 21:58
Cultura, Bologna: Damiano Gallo presenta il suo libro “Trovare casa”
Cultura, Bologna: Damiano Gallo presenta il suo libro “Trovare casa”

Si tratta di un pratico vademecum pensato per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare, evitando spiacevoli sorprese. Una guida essenziale e pratica per chiunque voglia acquistare o vendere un immobile con consapevolezza e sicurezza.

di Paola Pucciatti
Lunedì 03 Novembre 2025
Bologna - 03 nov 2025

Damiano Gallo, lagente immobiliare dei vip e conduttore televisivo presenterà a Bologna insieme a Lucia Casadei il suo nuovo testo Trovare casa. Un manuale molto interessante, edito dalla casa editrice Gribaudo, per la Collana Straordinariamente. Si tratta di un libro pratico e ricco di esempi, pensato per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare.   

L’appuntamento è per lunedì 10 novembre, alle ore 18.30, presso Projecting Bologna, in Via Antonio Zanolini 15. 

Trovare casa, tra le sue 208 pagine, affronta tematiche e consigli utili per muoversi nel settore immobiliare sia nel caso di una compravendita sia nella scelta dellimmobile più adatto alle proprie esigenze o per chi è alla ricerca di unabitazione e vuole investire sul mattone in maniera opportuna.  

Tra le varie tematiche, pagina dopo pagina, si entra al dentro di come scegliere un agente immobiliare competente; come riconoscere ed evitare truffe negli annunci; valutare correttamente un immobile e stabilire un prezzo competitivo; indica quali controlli preliminari effettuare su ipoteche, abusi edilizi e vizi occulti; strategie di trattativa e gestione degli ostacoli; clausole contrattuali fondamentali per tutelare acquirenti e venditori; tecniche per valorizzare un immobile e aumentarne lattrattiva e suggerimenti per gestire al meglio la vendita o lacquisto, in autonomia o con professionisti. Simulazioni, strumenti ad hoc per evitare di cadere facilmente in errore perché il mercato immobiliare è un labirinto complesso in cui ci si può ritrovare in panne, tra ostacoli, false promesse e disattenzioni, ma anche opportunità e grandi occasioni da sfruttare.

Si tratta quindi di un pratico vademecum pensato per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare, evitando spiacevoli sorprese.

Con Trovare casa, Damiano Gallo offre una guida essenziale e pratica per chiunque voglia acquistare o vendere un immobile con consapevolezza e sicurezza. Lo fa dallalto della sua esperienza professionale di agente immobiliare dei vip, con la sua agenzia Damiano Gallo Estates, che l’ha portato anche in televisione come conduttore televisivo di programmi di successo legati a questo settore.  

Il suo percorso televisivo parte dal canale 7 Gold, con titoli come Il Bello del Mattone, ABC casa, Il Bello del Benessere e Il Bello on the Road, che gli aprono le porte al grande pubblico. Oggi Damiano è un volto del canale HGTV di Discovery+, con Chi ha dormito in questo letto, Il Bello del Mattone e Vinci una casa in Sicilia, di cui recentemente è andata in onda la seconda edizione. È anche lideatore del premio letterario Alessandra Appiano, oltre che direttore artistico del Siracusa Book Festival e del Piazza Armerina Book Festival. Proprio a Piazza Armerina, tra il 2018 e il 2019, ha ricoperto la carica di assessore al Patrimonio, Centro Storico, Media e Comunicazione.


Damiano Gallo
Trovare casa
