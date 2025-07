Cultura: pubblicato il bando del VII Premio Internazionale di Letteratura “Città di Arce”

Pubblicato il bando per la VII^ edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Città di Arce”.

Alcune le modifiche presenti rispetto alle precedenti edizioni: la scadenza prorogata al 20 ottobre 2025 riguarda le opere cartacee, vedi saggistica, narrativa e poesia edita, mentre per gli inediti, quali le opere di poesia inedita, il racconto breve e la poesia per la pace, c’è tempo per partecipare fino al 30 aprile 2026.

Il montepremi è di circa 12.000,00 euro più targhe e diplomi in pergamena per i vincitori.

La giuria è composta dal Presidente, il Magnifico Rettore Marco dell’Isola e il vice presidente, Prof. Giovanni De Vita (Univesità di Cassino); membri: dott. Alessio D’Ammassa, dott.ssa Cinzia Baldazzi, prof,ssa Dalila Hiaoui, dott.ssa Emanuela Patriarca, prof. Enrico Quadrini, dott. Fabrizio Germani, prof.ssa Fiorenza Taricone, dott. Gianpaolo G. Mastropasqua, prof.ssa Giorgia Buttarazzi, prof, Mario Mollicone, Dott. Maurizio Pizzuto, prof.ssa Nisia Bianchi, dott. Plinio Perilli, prof.ssa Santina Pistilli.

La premiazione si terrà il giorno 30 ottobre 2026 presso l’Aula Magna dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. La scultura del primo premio della sezione poesia per la Pace è stata realizzata dallo scultore Massimo Patroni Griffi.

Per info: www.premiocittadiarce.com oppure al n. 339.3006879