Da Oxford in Calabria, il salto mortale di Georg Gottlob, genio vivente dell’Intelligenza Artificiale

Forse neanche Nicola Leone, Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, grande esperto di Intelligenza Artificiale e suo vecchio compagno di ricerca, si sarebbe mai aspettato dal grande Georg Gottlob una risposta positiva alla sua richiesta. E invece sì. Dopo averlo cercato coccolato e inseguito per mesi, alla fine il prof. Leone è riuscito a convincerlo e a portarselo in Calabria, nella sua Università, e di questo credo che la Calabria tutta gli debba un grazie questa volta sostanziale e per niente formale. Perché nei fatti sbarca tra i Cubi di Arcavacata (è così che si chiama il Campus calabrese) il più grande esperto vivente di AI. Una provocazione culturale inimmaginabile, una sfida al resto del mondo accademico che non era per niente scontata, ma da oggi possiamo dire che il cuore della ricerca informatica si sposta a Rende, e questo sarà per la storia del Paese, non solo della Calabria, un traguardo di immenso valore sociale.

La sostanza di questa notizia, che non è per niente una fake news, sta nella storia personale e professionale di questo straordinario “animale informatico”.

Membro dell'Accademia Nazionale Austriaca delle Scienze, Georg Gottlob nasce il 30 giugno 1956 a Vienna, in Austria, dove frequenta il “Liceo Francese”, nel 1974 dopo il diploma di maturità si iscrive alla Facoltà di Matematica e informatica presso il Politecnico di Vienna e si laurea in Informatica il 13 dicembre 1979 con una tesi dal titolo “Simulazione di reti tranviarie a guida interattiva”.

Maggio 1980, diventa Assistente universitario presso l’Institut für Angewandte Informatik und Systemanalyse (l’Istituto di informatica applicata e analisi di sistema) dell’Università di Tecnologia di Vienna, e nel giugno del 1981 è "Doktor der technischen Wissenschaften" (Ph.D), con la lode, con una tesi su "Logica multi valore - Struttura e applicazione nell'informatica"

Sbarca in Italia, più precisamente a Milano nel 1982, e un anno dopo gli viene dato un Assegno di ricerca al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Elettrica.

A quanto pare, in Italia trova anche l’amore della sua vita, e nel 1983 sposa una ragazza dal nome Laura Carlotta. Sono anni decisivi per la sua formazione e la sua crescita. Nel 1984 diventa Consulente capo del progetto di ricerca industriale DATANET-SAD: Sviluppo e implementazione di un file-server distribuito per Olivetti Microcomputers, Milano (Italia), A.R.G.-S.P.A., e poi l’anno successivo ottiene un “Assegno di ricerca” presso l'Istituto di Matematica Applicata del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) a Genova. Torna poi all'Università di Stanford, invitato da Gio Wiederhold, per un Corso di docenza in "Database distribuiti".

Visiting Professor a Parigi, all’ Université Paris VII, Denis Diderot, diventa nel frattempo ordinario di Informatica all’Institut für Informations syteme, e poi ancora Direttore del Christian Doppler Laboratory for Expert Systems (Laboratorio per la ricerca di base nel campo dei sistemi esperti, situato presso il Politecnico di Vienna. Durante il semestre primaverile del 1999 è stato nominato McKay Professor presso l'Università di Berkeley.

Una carriera insomma costellata da mille successi diversi e soprattutto da riconoscimenti internazionali di altissimo valore accademico che lo consacrano numero uno al mondo nel suo settore.

Prima di accettare l’invito del suo vecchio compagno di ricerca, Nicola Leone, che oggi è il Rettore dell’Università dove Georg Gottlob verrà a lavorare, Gottlob è stato professore di informatica presso l'Università di Oxford, nel Regno Unito.

I suoi interessi di ricerca riguardano la teoria dei database (in particolare i linguaggi di query), l'elaborazione delle informazioni sul Web, i problemi di soddisfazione dei vincoli, il ragionamento non monotono, la teoria dei modelli finiti e la complessità computazionale. Dal punto di vista più applicativo, supervisiona una serie di progetti industriali che si occupano di sistemi esperti e di sistemi informativi multimediali. È cofondatore della Lixto Corporation.

Nella sua veste di massimo esperto di Intelligenza Artificiale nel mondo Georg Gottlob è stato relatore invitato a numerose conferenze internazionali dove le sue lectio magistralis sono poi diventate documenti di analisi e di studio collettivo da parte della grande Accademia mondiale.

Per le sue ricerche ha ricevuto il Premio Wittgenstein dal Fondo nazionale austriaco per le scienze, e oggi è membro, vi ho anticipato, dell'ECCAI e membro dell'Accademia austriaca delle scienze, dell'Accademia tedesca delle scienze Leopoldina e dell'Accademia Europea delle Scienze di Londra.

Ha presieduto i comitati di programma dell'IJCAI 2003 e dell'ACM PODS 2000, ed è stato redattore capo della rivista Artificial Intelligence Communications, mentre è attualmente membro del comitato editoriale di numerose altre riviste. Passerà alla storia certamente per aver contribuito a creare l'Information Systems Group presso il Computing Laboratory dell'Università di Oxford, e ancora oggi risulta ufficialmente membro fondatore del’ Oxford-Man Institute of Quantitative Finance.

Che dire di più? In bocca al lupo professore ,e grazie per aver accettato questa straordinaria sfida accademica.