Tutto pronto per il KEPOS Fest a Putignano: letteratura, musica, arte e gusto in un’esperienza culturale unica

Putignano si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più attesi dell’estate 2025: KEPOS Fest, il nuovo festival multidisciplinare che dal 26 giugno al 1° luglio trasformerà la cittadina pugliese in un palcoscenico di cultura, musica e convivialità. Il festival, ideato e organizzato dall’Associazione culturale Il Tassello Mancante, con la direzione artistica di Mario Valentino, si svolgerà nello Spazio Eventi del Tassello Mancante (via Dante, 60) e, per una serata speciale, anche nelle Cantine Aiello (29 giugno, strada comunale Cacciottoli n.3).

Oltre dieci incontri letterari, una lectio magistralis, quattro concerti di altissimo livello, due mostre d’arte e un’offerta enogastronomica tipica del territorio: il KEPOS Fest promette un'esperienza culturale a 360°, in cui ogni serata sarà un’occasione per riflettere, emozionarsi e condividere.

Tra gli ospiti più attesi: Umberto Galimberti, con la lectio magistralis “L’etica del viandante” Franco Mussida, con il libro Il bambino del carillon Antonio Caprarica e Alan Friedman, protagonisti della serata internazionale. Albano Carrisi, che presenterà la sua autobiografia Il sole dentro. I cantautori Danilo Rea, Peppe Servillo, Sergio Cammariere, Joe Barbieri, Chiara Civello Il giornalista Francesco Giorgino, il regista Roberto Andò, la parlamentare Caterina Chinnici e molti altri.

Il nome "Kepos", dal greco “giardino”, evoca un luogo di incontro e scambio, dove arte e natura si intrecciano. Ogni serata è pensata come un percorso narrativo che parte dalla letteratura, passa attraverso il dibattito culturale e sociale, e si conclude con la magia della musica dal vivo.

Due mostre d’arte arricchiranno il festival: Michele Volpicella, con le sue visioni urbane e paesaggi sospesi Filly Fiordaliso, con i suoi cromatismi emozionali ispirati alla natura e alla notte

Non perdere il KEPOS Fest 2025 a Putignano: un evento che celebra la bellezza del sapere, la forza del dialogo e il piacere della musica e dei sapori autentici della Puglia. Prenota ora e vivi sei serate indimenticabili nel cuore della cultura!

Informazioni utili: Dove: Spazio Eventi del Tassello Mancante – Via Dante, 60, Putignano - Quando: Dal 26 giugno al 1° luglio 2025 Biglietti disponibili su TicketOne