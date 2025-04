Danza a Lanuvio, aperte le iscrizioni alla prima edizione del Concorso Nazionale Premio “Iuno Sospita”

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Concorso Nazionale di Danza “Premio Iuno Sospita” che si terrà dal 3 al 5 luglio all’interno di Villa Sforza Cesarini a Lanuvio. L’evento- dichiara il vicesindaco Valeria Viglietti- organizzato dal Comune di Lanuvio in collaborazione con ASI e Centro Culturale Danza, prevede una competizione di danza che vedrà confrontarsi piccoli e grandi allievi nelle specialità di Danza Classica, Danza Moderna, Danza Contemporanea e Composizione Coreografica. Il premio Iuno Sospita può contare su una giuria di altissimo profilo. Ne fanno parte: Gerardo Porcelluzzi, docente Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e Accademia Teatro alla Scala di Milano; Kristian Ratevossian, danzatore, docente e coreografo internazionale; Michael Fuscaldo, coreografo internazionale e Riccardo Ciarpella, danzatore internazionale e coreografo”. Il Concorso rientra nel più ampio progetto denominato “Villa Sforza tra mito e realtà “, finanziato dalla Regione Lazio, giunto quest’anno alla seconda edizione. Per informazioni ed eventuali richieste: Tel.: 348.3354825 – 392.4816133 Mail: premioiunosospita@gmail.com

L’iniziativa in programma dal 3 al 5 luglio sarà ospitata all’interno di Villa Sforza Cesarini.

