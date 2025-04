Dazi, Meloni alle imprese: "Serve un nuovo patto per fare fronte comune a questa crisi"

"Forti della nostra ritrovata credibilità, forti di una politica di bilancio che è stata estremamente seria e che diciamo non ha gettato soldi dalla finestra, e chiaramente con questo quadro di riferimento, quello che io vorrei fare è sottoporre alle categorie produttive, al mondo del Made in Italy e a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali, un nuovo patto per fare fronte comune rispetto alla nuova delicata congiuntura economica che stiamo affrontando".

E' quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, incontrando a Palazzo Chigi i rappresentanti delle imprese per un focus sui dazi voluti da Donald Trump.

"Il nostro obiettivo è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo. Le crisi, ricordiamocelo, sono sempre un'occasione, la parola crisi, io lo ricordo sempre viene dal greco "krisis" che significa scelta, decisione, la crisi impone di stabilire le priorità di scelta", ha aggiunto.

Si sta tenendo a Palazzo Chigi il ciclo di incontri con la premier Giorgia Meloni, i Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i Ministri competenti (Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso, Tommaso Foti, Francesco Lollobrigida) e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e le imprese sul tema dei dazi, per cercare le soluzioni più congeniali e individuare la migliore strategia possibile per sostenere le filiere.

Ieri, sempre a Palazzo Chigi, Meloni ha presieduto una riunione sul tema, per un approfondimento e per capire quali siano le possibili conseguenze per l'economia italiana.

Al primo incontro in Sala Verde hanno partecipato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il presidente di Ice, Matteo Zoppas e il presidente di Cnmi, Carlo Capasa. Al secondo incontro, invece, hanno preso parte i rappresentanti di Confapi, Cna, Confimi Industria, Confimprese Italia, Legacoop, Confartigianato, Conflavoro, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani. Al terzo incontro, in corso, ci sono i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Cia-Agricoltori Italiani, Copagri, Assolatte, Federvini, Unione italiana vini, Origin Italia, Federalimentare, Filiera Italia.

La premier, Giorgia Meloni, avrà un incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il 17 aprile a Washington. Lo ha reso noto la stessa Meloni, durante gli incontri con le imprese a Palazzo Chigi.