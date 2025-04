Dazi: Starmer sente Von der Leyen, Scholz e Carney, deluso da Trump

Il Primo Ministro inglese Keir Starmer ha avuto, ieri 6 aprile 2025, una serie di colloqui telefonici leader internazionali di 1° piano tra cui la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il leader del partito cristiano-democratico tedesco Friedrich Merz e il capo di governo canadese. Confrontandosi sui recenti dazi decisi dagli USA, hanno tutti unanimemente concordato che, come per la difesa e la sicurezza, questa è una nuova era per l'economia globale. “L'Europa deve reagire per cogliere il momento e garantire che l'impatto sulle persone che lavorano duramente sia ridotto al minimo, mentre lavora a stretto contatto con altri paesi per aiutare a mantenere una maggiore stabilità economica”- si legge nella nota di Downing Street. Starmer – continua la nota - ha ribadito di essere deluso dai nuovi dazi e ha sottolineato che continuerà ad agire nell'interesse nazionale del Regno Unito, mantenendo la calma e preparandosi a ogni eventualità. Il governo dell'UK ha aggiornato i suoi piani per andare oltre e più velocemente per rafforzare l'economia del Regno e garantire che sia il più resiliente possibile e possa resistere a questo tipo di shock globali. “Sarebbe importante per il Regno Unito rafforzare le sue relazioni commerciali con altri in tutto il mondo allo stesso tempo – ha concluso. Nella sera di ieri domenica 6 aprile 2025 inoltre, Starmer ha poi sentito telefonicamente anche con Mark Carney, capo del governo del Canada. Hanno discusso sul loro impegno a lavorare insieme per mantenere la stabilità economica a livello globale dopo le rivelazioni del “giorno della liberazione”. Una guerra commerciale totale non è nell'interesse di nessuno, hanno concordato. Entrambi hanno convenuto sull'importanza di un commercio libero e aperto tra nazioni che condividono gli stessi ideali e Starmer ha affermato “che blocchi commerciali come l'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico saranno importanti in questa nuova era globale”. Il Primo Ministro canadese ha ringraziato Starmer per la sua politica a sostegno dell'Ucraina e ha ribadito il suo impegno affinché il Canada svolga un ruolo nella Coalizione dei volenterosi. Guardando al futuro, Starmer ha affermato di non vedere l'ora di recarsi in Canada per il vertice del G7 a giugno.