Deloitte: inaugurata la nuova sede a Roma, in programma 1000 assunzioni in 3 anni

E' stata inaugurata stamani la nuova sede di Deloitte, in Via Vittorio Veneto 89. La nuova sede fungerà da punto di riferimento per gli oltre 2.600 dipendenti operativi nella Capitale.Finora, i dipendenti erano dislocati su diverse sedi, che aiutano oltre 750 clienti nel territorio.La nuova sede capitolina è situata all'interno di una struttura architettonica neoclassica, progettata dall'architetto Carlo Broggi nel 1927, che in precedenza era stata sede dell'Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale) e di Fintecna. Deloitte ha preso in carico l'impegno di restaurarla coniugando innovazione e sostenibilità ambientale.L'inaugurazione della nuova sede è avvenuta questo pomeriggio, alle ore 18:30 con un evento privato, a cui hanno preso parte Sua Eccellenza e Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Monsignor Rino Fisichella, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato all'Attuazione del programma di Governo, Emilio Scalfarotto, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e il Ceo di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei."Siamo orgogliosi di inaugurare oggi un nuovo capitolo per Deloitte a Roma. Il numero delle persone di Deloitte che lavorano nella capitale è quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni e la scelta di trasferire la nostra sede in via Vittorio Veneto riflette la centralità di Roma nella strategia di crescita del network in Italia", ha detto Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean."Abbiamo deciso di riqualificare un palazzo così iconico per Roma, in una via celebre per la sua mondanità intellettuale e artistica, con l’obiettivo di restituire valore alla città, generando un impatto positivo per il territorio, i nostri clienti e l’intera comunità. Ma non vogliamo fermarci qui: nei prossimi tre anni puntiamo ad assumere altre mille persone, ampliando ulteriormente la nostra presenza in questi spazi pensati per stimolare creatività, innovazione, benessere delle persone e inclusione", ha precisato.