Derby Lazio-Roma, l’Associazione Tifosi Roma esprime solidarietà alle Forze dell’Ordine

In seguito agli scontri avvenuti nei pressi di Ponte Milvio prima del derby Lazio-Roma, durante i quali alcuni agenti delle Forze dell’Ordine sono stati aggrediti da frange violente della tifoseria romanista e laziale, l’Associazione Tifosi Roma, per voce del suo Presidente Michele Grillo, esprime la massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine impegnate a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

“Quello che è accaduto è inaccettabile e vergognoso. Le Forze dell’Ordine meritano rispetto e sostegno, non aggressioni codarde da parte di facinorosi che nulla hanno a che vedere con il vero spirito sportivo. Tifosi come questi vanno isolati una volta per tutte, perché rovinano la passione di migliaia di persone che vivono il calcio come un momento di gioia e appartenenza, non di odio e distruzione”, ha dichiarato Michele Grillo, Presidente dell’Associazione Tifosi Roma.

L’Associazione ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura del tifo corretta, responsabile e rispettosa, ed esorta tutte le istituzioni sportive e civili ad agire con determinazione per allontanare dagli stadi chi si rende protagonista di atti violenti e pericolosi.