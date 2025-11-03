Roma: crollo alla Torre dei Conti, secondo cedimento nel corso delle operazioni di salvataggio

Un nuovo crollo ha coinvolto la Torre dei Conti di largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali di Roma, dopo quello avvenuto stamani, in cui un operaio di 64 anni, estratto dalle macerie insieme ad un altro collega, è rimasto gravemente ferito e un terzo è rimasto sotto le macerie.

Altri calcinacci sono caduti poco prima delle 13, causando un'enorme nube di polvere e investendo i Vigili del Fuoco, impegnati a salvare l'altro operaio ancora sotto le macerie. I pompieri sono rimasti tutti incolumi.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Seguiamo gli sviluppi e il lavoro di Ares 118 a seguito del crollo della Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma. A nome mio e della Regione Lazio esprimo la più sentita vicinanza all’operaio gravemente ferito oggi nel cantiere della Torre dei Conti e agli altri lavoratori coinvolti nel crollo. Seguiamo con apprensione gli sviluppi. Ringraziamo i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo in questi minuti”, ha scritto, su Facebook, il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca.

L'operaio rimasto ferito ha rimediato un trauma cranico, ed è stato portato in codice rosso all'Ospedale San Giovanni dai sanitari del 118. Altre due persone, rimaste lievemente ferite, hanno scelto di non farsi portare in ospedale.

Altri tre operai, invece, sono bloccati in alto: i Vigili del Fuoco stanno provvedendo a farli scendere con l'autoscala.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, si sono recati gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale e i Carabinieri. La zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni per facilitare le operazioni di intervento. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine, ipotizzando, al momento, il reato di lesioni colpose. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri.