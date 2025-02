Dl bollette, Giorgetti: “Misure da 3 miliardi per famiglie e imprese, senza nuovo indebitamento”

Il decreto Bollette “vale 3 miliardi: 1,6 miliardi destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, sottolineando che le risorse verranno attinte dalla Cassa servizi energetici e ambientali, evitando così un aumento del debito pubblico.

Tra le principali misure previste, l’estensione del bonus sociale per il caro-energia a tutti i nuclei con un ISEE fino a 25mila euro, che riceveranno un contributo una tantum di 200 euro. Sul fronte delle imprese, per le piccole attività è previsto l’azzeramento della componente Asos degli oneri di sistema per i clienti non domestici con potenza superiore a 16,5 kWh, mentre per le grandi aziende energivore verranno anticipati 600 milioni provenienti dalle aste ETS.

Il decreto introduce anche un rinvio di due anni del passaggio al mercato libero per i clienti vulnerabili e le microimprese vulnerabili, oltre a un rafforzamento delle sanzioni e dei controlli in materia di incassi e tariffe da parte delle Autorità.

Giorgetti ha poi ironizzato sulle indiscrezioni riguardo presunte tensioni con la premier Giorgia Meloni sulla prima bozza del decreto: “Ho letto di mie arrabbiature. Io mi arrabbio solo quando perde il Southampton, e purtroppo accade spesso ultimamente. Ma resto tifoso anche se perde tutte le partite. Così accade anche in politica”.