El Alamein, Cangemi “A 80 anni da battaglia, il valore e l’ardimento restano nella storia”

“Onore ai Leoni della Folgore nell’ottantesimo anniversario della battaglia di El Alamein, che combatterono con ardimento e valore. Mancò la fortuna, non il coraggio: una frase che, insieme all'onore delle armi che venne riconosciuto loro, racconta quanto i nostri soldati abbiano resistito oltre ogni umana possibilità senza indietreggiare di un metro in una situazione tattica di svantaggio.E’ con profondo orgoglio che ho indossato la divisa della Brigata, e con rispetto e commozione oggi ricordo i Leoni che hanno combattuto nella sabbia africana fino all'estremo sacrificio: ‘caduti per un'idea - come sintetizzò il tenente colonnello Becchi Luserna - senza rimpianti, onorati dal ricordo dello stesso nemico’. Folgore!”.Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi.