Eleonora Daniele e Storie Italiane, RAI UNO ancora ai vertici degli ascolti.

“Storie Italiane”, Il programma dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e all'indagine giornalistica, condotto in studio da una bravissima Eleonora Daniele prosegue senza sosta il suo percorso di successo e di altissimo gradimento popolare.

Eleonora Daniele ne ha fatto un programma di intrattenimento coinvolgente e plateale, portando in studio il meglio delle energie sane di questo nostro Paese, ma anche i protagonisti di tante vicende di cronaca nera e di storie di dolore e di sopraffazione.

Nessuno meglio di lei, infatti, sa raccontare storie e protagonisti che a loro volta raccontano in prima persona le loro esperienze, coadiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati del programma.

La regia è di Giuseppe Bucolo.

Domani il programma torna puntuale su RAI UNO dalle dieci del mattino in poi. Tra gli ospiti una presenza di grande fascino come il prof. Edoardo Favaretti, psichiatra e medico di altissimo valore professionale, che spiegherà ai telespettatori di RAI Uno come difendersi dal disagio che la pandemia continua a riflettere sullo spirito e sul corpo di milioni di italiani.

Il Professor Edoardo Favaretti ci prenderà per mano, come solo lui sa fare, e ci indicherà la strada della luce, come lui la chiama, che è la strada della ricerca della serenità e della tranquillità esistenziale.

Una puntata da non perdere e semmai da far vedere a grandi e piccoli per l’interesse dei temi che saranno trattati.