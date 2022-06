Elezioni Odg in Lombardia, il CNOG respinge il ricorso ma ora la palla passa al TAR

Si complica sempre di più la vicenda del voto dell’ottobre 2021 sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni a Milano e in Lombardia per il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei Giornalisti. Ora il caso passerà al vaglio dei giudici del Tar della Lombardia.Ieri pomeriggio il Consiglio Nazionale dell’Odg (nella foto il tavolo della presidenza) ha affrontato e discusso il ricorso presentato dal presidente uscente dell’Odg Lombardia Alessandro Galimberti su presunte irregolarità durante il voto online. Il ricorso, illustrato dal presidente della Commissione ricorsi Michele Lorusso, è stato respinto con voto espresso a maggioranza.In sostanza, secondo la Commissione, la “colpa” va ricercata tra coloro che hanno creato il software del voto digitale. Quindi il ricorso va presentato alla giustizia amministrativa e non all’Ordine dei Giornalisti. E’ quasi certo che, espletata questa procedura di ricorso all’Ordine, come previsto dal regolamento, l’appello venga ora presentato, in tempi brevi, al Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Lombardia.