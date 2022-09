Elezioni, Ottaviani (Lega): venerdì chiusura a Cassino e Terracina

Venerdì 23 settembre doppia chiusura per Nicola Ottaviani, candidato alla Camera per il centrodestra nel Collegio uninominale di Cassino-Terracina.Musica, politica e… democrazia alle 19 a Cassino in piazza Labriola; alle 21.30 a Terracina in piazza Garibaldi.“Ho vissuto una campagna elettorale entusiasmante, a contatto con le persone e con le esigenze dei territori del Basso Lazio – ha dichiarato Nicola Ottaviani –. Ho avuto l’opportunità di conoscere tanti cittadini con cui mi sono confrontato, insieme a numerosi amministratori e dirigenti della nostra coalizione, sui temi davvero sentiti da giovani, famiglie, pensionati, imprese.Lavoro vero per i giovani, riforma di tasse e pensioni, sostegni a imprese e famiglie per contrastare il caro bollette, equità fiscale, sburocratizzazione e semplificazione amministrativa: su questi programmi verte il programma della Lega di Matteo Salvini e dell'intero centrodestra, ed è su questi temi che i cittadini sono chiamati a decidere, domenica prossima.Ora o mai più, possiamo far sentire la voce delle famiglie, dei giovani, delle imprese, dei pensionati, mettendo in campo quelle azioni e provvedimenti in grado di rispondere alle vere esigenze delle persone. Questa volta, scegliamo l’Italia, scegliendo quei rappresentanti delle istituzioni che hanno a cuore i temi con cui favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’intero Paese”.