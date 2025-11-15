Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:10
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Elezioni regionali: Da Facebook a TikTok, la metamorfosi social dei candidati 2.0
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Elezioni regionali: Da Facebook a TikTok, la metamorfosi social dei candidati 2.0

Instant Mood di Arcadia. Il 19% dei politici impegnati nelle elezioni regionali ha un account sulla piattaforma cinese di condivisione video. Nel 2020 questa percentuale non arrivava neanche al 2%. I dati relativi a Campania, Puglia e Calabria.

(Prima Pagina News)
Sabato 15 Novembre 2025
Roma - 15 nov 2025 (Prima Pagina News)

Instant Mood di Arcadia. Il 19% dei politici impegnati nelle elezioni regionali ha un account sulla piattaforma cinese di condivisione video. Nel 2020 questa percentuale non arrivava neanche al 2%. I dati relativi a Campania, Puglia e Calabria.

“C'è un numero crescente di candidati che decide di approdare su TikTok per promuovere i contenuti della propria campagna elettorale sul social media che negli ultimi anni ha registrato l'incremento maggiore di utenti”. Lo rileva un Instant Mood della società di comunicazione Arcadia. “Nelle tre regionali meridionali interessate dal voto, Calabria, Campania e Puglia - sottolinea Domenico Giordano, amministratore di Arcadia - la media percentuale di candidati presenti e/o attivi su TikTok è del 19,34%. A settembre, il dato diffuso da TikTok stima in 23,9 milioni gli utenti in Italia, numero mensile di utenti calcolato da gennaio a giugno 2025”. Più in particolare, si legge nell’Instant Mood di Arcadia, per quanto riguarda le elezioni regionali in Campania il 19,26% dei candidati ha un account TikTok (981 candidati, 189 account TikTok), nelle elezioni in Puglia il dato percentuale sale al 19,35 (558 candidati, 108 account TikTok), mentre in Calabria il 19,43% dei candidati aveva un account TikTok (458 candidati, 89 account TikTok).

 

 

“L’incremento rispetto alle passate tornate elettorali è considerevole. Basti pensare - afferma Giordano - che solo cinque anni fa, nelle elezioni regionali del 2020, questa percentuale non arrivava neanche al 2% e molti erano i candidati alla carica di presidente che non avevano un account sul social media. In particolare, dal 2022 in avanti, i candidati hanno iniziato a presidiare TikTok e questa presenza è aumentato ogni anno di più, poi con il contemporaneo blocco delle inserzioni a pagamento su Meta, attivo dallo scorso 6 ottobre, un numero crescente di candidati si è rivolto alla piattaforma per provare a recuperare una visibilità e un coinvolgimento che non poteva più essere garantito da Facebook e Instagram, in particolare per gli account con pochi follower o attivati a ridosso della scadenza elettorale”. Domenico Giordano, lo ricordiamo, è consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab, editorialista con Formiche, Panorama.it, il Tempo, il Riformista, la Stampa, il Mattino e data analyst di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino su Rai.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Arcadia Instant Mood
Calabria TikTok elezioni
Domenico Giordano
Elezioni Campania TikTok
Elezioni Puglia Tik Tok
Instant Mood candidati regionali su Tik Tok
Instant Mood Tik Tok elezioni regionali 2025
Politici social Tik Tok
PPN
Prima Pagina News
Tik Tok elezioni
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it