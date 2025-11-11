Hai dimenticato la password? Clicca qui
Elezioni Regionali in Puglia, Meloni: "Abbiamo un programma serio, possiamo ribaltare i pronostici"
La premier al Tgr: "Abbiamo chiesto di guidare questa compagine a un imprenditore di successo, Luigi Lobuono, e ci affidiamo come sempre ai cittadini perché ci fidiamo di loro".

(Prima Pagina News)
Martedì 11 Novembre 2025
"Noi puntiamo sempre a fare del nostro meglio, poi sono i pugliesi che decidono, il fatto che si possano ribaltare i pronostici mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato".

Così la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tgr della Puglia registrata nella serata di ieri, dopo il comizio del centrodestra a Bari per sostenere il candidato alla Presidenza della Regione, Luigi Lobuono, alle prossime Elezioni Regionali.

"Ricordo quando si diceva che Fratelli d'Italia non poteva superare il 5%, e attualmente è stimato al 31,5%; si diceva che non saremmo potuti arrivare al governo della nazione e lo abbiamo fatto; si diceva che non saremmo durati sei mesi, e ora siamo il terzo governo più longevo della storia. Si può fare.

Noi - ha proseguito - abbiamo presentato un programma serio che parla dei problemi dei pugliesi, che parla di sanità, infrastrutture, lavoro, imprese, del tanto potenziale inespresso di questa regione. Perché c'è stato un sistema che è un po' più attento a perpetuare se stesso che a dare risposte ai cittadini.

Abbiamo chiesto di guidare questa compagine a un imprenditore di successo, Luigi Lobuono, che ha fatto un lavoro straordinario in una delle realtà economiche più importanti del Sud, che è la Fiera del Levante, e ci affidiamo come sempre ai cittadini perché ci fidiamo di loro".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Giorgia Meloni
PPN
Prima Pagina News
Puglia
