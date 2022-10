Emigrazione, Kalabriatv e Filitalia a Cuba

La webtv dei Calabresi del mondo e Filitalia, sono anche partner dell’iniziativa organizzata dalla Casa de Iberoamerica diretta da Edoardo Avila Rumayor, e che quest’anno si occuperà dell’incontro tra due culture con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo avvenuta 530 anni fa.



A comunicare ufficialmente la partecipazione di Kalabriatv, Filitalia International di Vibo tramite il direttore e Presidente Nicola Pirone e del professor Pino Cinquegrana, è stata la stessa Casa de Iberoamerica di Holguin, la quale ha pubblicato il programma che da oggi fino al 30 ottobre prossimo si svolgerà nella provincia di Oriente. La rappresentativa italiana relazionerà sul fenomeno migratorio italiano all’interno del ventottesimo congresso del pensiero Iberoamericano, martedì 25 ottobre dalle ore 17:00 italiane, con l’attività che sarà possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook di Casa de Iberoamerica.



Pirone e Cinquegrana tratteranno il tema partendo proprio da Cristoforo Colombo, fino ad arrivare all’emigrazione dei giorni nostri e l’importanza dello studio sull’emigrazione italiana.



Molto sarà dedicato all’emigrazione calabrese, che i due hanno trattato nella pubblicazione del libro-documentario “Il Sogno Americano”. La partecipazione della delegazione italiana all’iniziativa internazionale di Cuba, era stata paventata già nel mese di febbraio scorso, quando erano iniziati i primi colloqui, rafforzati dalle celebrazioni dei 530 anni della scoperta dell’America che si sono svolti a Vibo Valentia all’interno del Liceo “Vito Capialbi” nello scorso maggio, organizzati proprio dalla Filitalia International di Vibo Valentia, kalabriatv.it con la partecipazione di Casa de Iberoamerica attraverso la responsabile delle relazioni internazionali Liliana Aviles Sanchez.



La presenza della rappresentativa italiana al congresso Holguinero è un nuovo tassello che si va ad aggiungere all’amicizia tra i due paesi, che tanto hanno in comune, anche l’emigrazione.



Infatti, sono molti gli italiani che si sono trasferiti a Cuba e r questo sarà un punto di partenza per potere studiare la storia dell’emigrazione italiana nel centro studi di Casa de Iberoamerica. Un risultato storico per il nostro paese e in particolare per la Calabria, regione dove la webtv e Filitalia International Vibo Valentia operano.



Un risultato reso ancor più possibile grazie al prezioso contributo della giornalista cubana Milena Garcia, laureanda all’Unical di Cosenza che ha fatto conoscere agli italiani, oggi protagonisti, una bella realtà quale Casa de Iberoamerica.



Il programma prevede altre iniziative, tra cui le celebrazioni per il Centenario della Banda Provinciale, il centenario della nascita di Antonio Núñez Jiménez, il 60 anniversario del giornale “¡Ahora!” e i 30 anni dalla fondazione della compagnia di danza contemporanea “Codanza”. All’interno della Fiesta de Iberoamerica, spazio anche all’artigianato, arte e la rievocazione dell’arrivo di Cristoforo Colombo a Cayo Bariay.(p.n.)