Esplosione a Castel d'Azzano: Mattarella e Meloni ai funerali dei carabinieri morti

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni parteciperanno ai funerali di Stato dei carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano (Verona).

Le esequie sono programmate per domani pomeriggio, alle ore 16, alla Basilica di Santa Giustina, a Padova.

Nel frattempo, i cadaveri delle tre vittime sono state sottoposte ad autopsia: dagli esami è emerso che a causare la morte dei militari dell'Arma è stato un trauma da schiacciamento. Ora, le tre salme dovranno essere trasferite presso la sede del Comando della Legione Veneto dell'Arma, a Padova.

Stamani, inoltre, si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei fratelli Dino e Franco Ramponi, che devono rispondere del reato di strage insieme alla sorella Maria Luisa, attualmente ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale Borgo Trento a Verona per le ustioni riportate, ma non in pericolo di vita. I due fratelli hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alla Gip Carolina Muzio.

L'avvocato di Dino Ramponi, Fabio Porta, ha riferito che il suo assistito stava lavorando nei campi, al momento dell'esplosione del casolare. Sempre durante l'udienza di questa mattina è stato ricevuto anche il legale di Maria Luisa, per la quale la Gip ha convalidato l'arresto.