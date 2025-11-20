Ex Ilva: continua la mobilitazione dei lavoratori a Genova

E' arrivata al secondo giorno la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova, per protestare contro la possibile chiusura del sito, dopo il piano annunciato dal governo.

I lavoratori hanno passato la notte in strada, poi, questa mattina, si sono riuniti in assemblea davanti alla portineria e hanno formato un corteo nello stabilimento. Quindi, hanno sfilato nella zona dell'aeroporto e hanno raggiunto il blocco permanente all'altezza di Cornigliano.

“Siamo al secondo giorno di sciopero, attendiamo una convocazione per iscritto dalla prefettura – ha spiegato Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil -. Quello che chiediamo con questa lotta è che si apra un tavolo per Genova. Se i rotoli arrivano al Nord si fa la latta, si fa lo zincato, si fanno i tubi. Noi non ci vogliamo staccare da Taranto, è contro ogni logica, ma è Taranto che chiude, a meno che non venga ritirato il piano. Andiamo avanti per avere una risposta chiara sul futuro della fabbrica e delle mille persone che ci lavorano”.

Dietro richiesta dei sindacati e degli enti locali, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 28 novembre, alle ore 15.30 a Palazzo Piacentini, un incontro sul futuro degli stabilimenti del Nord Italia dell’ex Ilva, a cui prenderanno parte rappresentanti dei lavoratori e dei territori interessati. La riunione sarà incentrata sui siti di Genova-Cornigliano (Liguria), Novi Ligure e Racconigi (Piemonte), per aggiornare le parti, anche visto il piano di manutenzione degli impianti e di formazione dei lavoratori presentato dai Commissari durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi.