Breaking news Infrastrutture - Liguria: dal Mit via libera alla seconda tratta del ponte Ceparana

Aggiornato alle 16:59
Assessore Giampedrone: "Opere per oltre 20 mln euro".

(Prima Pagina News)
Giovedì 20 Novembre 2025
La Spezia - 20 nov 2025 (Prima Pagina News)

Assessore Giampedrone: "Opere per oltre 20 mln euro".

Entro la fine dell’anno sarà perfezionata la convenzione relativa alla realizzazione della seconda tratta del ponte Ceparana-interconnessione con la viabilità locale a Santo Stefano Magra e Bolano.

Lo comunica Regione Liguria dopo la lettera ricevuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha accolto la richiesta di inserire l’opera tra le priorità infrastrutturali previste dall’allegato L della rinnovata concessione tra il ministero e la concessionaria autostradale concessioni del tirreno.

"Il via libera definitivo a questi interventi da parte del ministero delle Infrastrutture, per cui ringrazio il viceministro Rixi, è un elemento fondamentale nell’ambito della rivoluzione infrastrutturale che quel territorio sta vivendo – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. In questo modo garantiamo non solo il completamento della bretella con il secondo lotto, in fase di progettazione da parte della provincia, ma anche una progettazione più ampia, che comprenderà tutte le interconnessioni sulle strade secondarie. Opere che cubano complessivamente oltre 20 milioni di euro.

Questo significa da un lato la conclusione della bretella che qualcuno in passato aveva appena teorizzato senza mai neppure arrivare a progettare il primo lotto e, dall'altro, l’adeguamento di tutte le strade secondarie, in funzione della connessione con il nuovo casello di Ceparana, oggi in fase di potenziamento per diventare definitivo entro febbraio.

Verrà così completato il rinnovamento dell’intero assetto viario di quell’area, che conta migliaia di attività produttive, con un salto in avanti di almeno cinquant’anni in termini infrastrutturali. Tutto questo è frutto della visione lungimirante che Regione ha dimostrato nell’ultimo decennio di governo del centrodestra.

Da questa visione nasce la richiesta che, d’intesa con la provincia, ho avanzato al ministero delle Infrastrutture per inserire anche il secondo lotto della bretella e l’adeguamento integrale della viabilità comunale di Santo Stefano Magra e Bolano tra le opere strategiche all'interno della concessione tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la concessionaria: la nostra proposta – sottolinea Giampedrone - è stata accettata e questo significa che concessioni del tirreno realizzerà questa rete di infrastrutture, strettamente legata alla necessità di garantire collegamenti adeguati al nuovo casello di Ceparana".

"Credo che questa sia la risposta definitiva e più efficace – conclude Giampedrone - a chi, in un centrosinistra ormai sempre più sinistra estrema, dopo aver solamente teorizzato per decenni la bretella Ceparana-Santo Stefano Magra senza averla mai neppure progettata, oggi arriva addirittura ad affermare che non la vuole".


Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it