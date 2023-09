Fiano Romano (Rm): autobus di migranti si scontra con tir sull'A1, 2 morti

Tragedia stamani sull'Autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Fiano Romano (Rm): un autobus che su disposizione della Prefettura di Agrigento stava trasportando migranti provenienti da Porto Empedocle (Ag) ai centri d'accoglienza in Piemonte, si è scontrato con un tir e si è ribaltato.Nello scontro sono morti gli autisti dei due mezzi, un 35enne e un 32enne, mentre diversi migranti sono rimasti feriti e ricoverati negli ospedali presenti in zona.Sull'accaduto, la Procura di Rieti ha aperto un'indagine per omicidio stradale. Per l'autista del tir, inoltre, è stato disposto il test per alcol e droga.I due autisti deceduti erano originari di Favara (Ag), dove è stato disposto il lutto cittadino al rientro delle due salme.