First Cisl, domani a Roma l’incontro “Banche del Territorio nell’era del Pnrr”

“Banche del Territorio nell’era del PNRR, Sostegno all’economia reale e presidio della legalità” è il titolo dell’incontro che si terrà domani, martedì 25 ottobre, alle ore 14,30, all’interno dell’Auditorium Carlo Donat-Cattin situato in Via Rieti,13 a Roma.All’iniziativa, organizzata dalla First Cisl Roma-Rieti prenderanno parte: Caterina Scavuzzo, Segretaria Generale First Cisl Lazio; Claudio Stroppa, Segretario Generale First Cisl Roma e Rieti; Giuseppe Di Taranto, Professore Emerito di Storia Economica alla Luiss Guido Carli; Sandro Di Castro, Presidente Conflavoro Pmi Roma; Giorgio Mieli, Direttore del Personale Banca del Fucino, Andrea Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Roma Capitale e Riccardo Colombani, Segretario Generale First Cisl. Nel corso dell’incontro, che sarà moderato da Filippo Caleri, giornalista de Il Tempo.Sarà presentata la ricerca “Analisi 2022 del Credito a Roma e Provincia” realizzato dalla First Cisl Roma e Rieti.