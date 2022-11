Flaiano, Sangiuliano: straordinario indagatore del costume italiano

"Il personaggio di Flaiano mi ha sempre molto intrigato perché è stato uno straordinario indagatore del costume italiano, un intellettuale controcorrente che ha avuto la capacità di penetrare l'essere sostanziale e autentico degli italiani, nel bene e nel male. Flaiano è stato il nemico del conformismo ipocrita e pagò il prezzo di essere un ‘irregolare’ ".Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo oggi nella Sala Consiliare del Comune di Pescara alla commemorazione di Ennio Flaiano a 50 anni dalla scomparsa.All’evento, coordinato dal direttore dell'AGI, Mario Sechi, hanno partecipato il Sindaco Carlo Masci, il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, e la presidente dell'Associazione dei premi internazionali Ennio Flaiano, Carla Tiboni.Durante l’incontro la professoressa Anna Luciana Di Lello Finuoli ha donato all'Amministrazione comunale due lettere inedite e autografate che caratterizzarono la sua corrispondenza con Flaiano. Il Ministro ha, poi, incontrato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e quello del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.“In un mondo globalizzato, milioni di persone hanno fame di conoscere, di viaggiare, di fare esperienze in luoghi nuovi. L’Italia ha tantissimo da offrire e anche Pescara e l’intero Abruzzo devono essere valorizzate al meglio, perché sono un luogo ricchi di sedimenti storici e culturali. E’ fondamentale capitalizzare tutto ciò e farlo diventare un valore potente della nostra economia, che sia in grado di dare occupazione e anche sviluppo. Ho dato al sindaco di Pescara la disponibilità per essere al fianco della città in tutti i progetti comuni che da oggi saranno messi in campo in ambito culturale”, ha concluso il Ministro.