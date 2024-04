Food, Roma: a Trastevere è nata la "Zona neutra del gelato"

Nel vivace cuore di Trastevere Alessandro Giuffrè ha dato vita a un’iniziativa pionieristica nelle sue gelaterie, inaugurando la “Zona Neutra del Gelato”, che mercoledì 10 aprile ospiterà un evento rivoluzionario.





La “Zona Neutra del Gelato” è uno spazio innovativo dove appassionati e professionisti potranno dialogare e condividere esperienze, lontano da qualsiasi forma di competizione, promuovendo una cultura del gelato fondata sul dialogo, sull’esplorazione congiunta e sulla celebrazione della diversità di interpretazioni e tecniche.





In questo contesto unico, il 10 aprile, si terrà un evento che vedrà la presentazione de “L’Atte” di Francesco Dioletta, proprietario delle gelaterie Duomo a L’Aquila e presente per l’occasione. Questo progetto rappresenta una collaborazione con un allevatore abruzzese per produrre un latte di elevata qualità, destinato non solo alla realizzazione di gelato di prim’ordine ma anche alla vendita diretta, valorizzando così le eccellenze locali e sottolineando l’importanza delle materie prime nella produzione gelatiera.





La serata sarà arricchita dalla presenza del maestro gelatiere Stefano Ferrara che racconterà del suo nuovo pensiero sul gelato, e ovviamente dello stesso Alessandro Giuffrè. Il dibattito si concentrerà sul valore aggiunto che un “latte di qualità” può offrire al mondo della gelateria e della pasticceria, evidenziando come la scelta accurata delle materie prime sia decisiva per garantire un prodotto gustoso ma anche salutare.





L’evento sottolinea la missione di Giuffrè di trasformare il gelato in una vera e propria forma d’arte e di cultura attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze, dimostrando come l’innovazione, il rispetto per la qualità e per le tradizioni possano coesistere e valorizzarsi a vicenda.