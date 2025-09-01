Food: torna l'appuntamento con la Trieste Cocktail Week

Torna per la quarta edizione la Trieste Cocktail Week. L'evento, in programma dal 7 al 14 settembre, è stato presentato stamani nella sala della Giunta comunale di Trieste, alla presenza della vicesindaca Serena Tonel, dell'organizzatore Filippo Vidiz (Freshmedia), e di Antonella Nonino, Matteo Pizzolini, field account on trade Fvg per Bacardi, e Giuseppe Taranto, commerciale di Zerocento Distribuzione.

In questa nuova edizione, 25 locali, tra cui alcuni caffè storici e bartender della città, si sfideranno nella preparazione di cocktail con prodotti locali. Molti cocktail sono stati inseriti nei menu dei locali partecipanti.

Come al solito, saranno proposti cocktail unici, ma anche masterclass, eventi con ospiti bartender inseriti nella top 500 nazionale e mondiale, competizioni e menù in diversi ristoranti abbinati a cocktail.

Tra le novità di quest'anno, ci sarà un opening party aperto al pubblico al Puro beach - Tivoli Portopiccolo, che inaugurerà ufficialmente la settimana. La finale è in programma al Pier il 14 settembre.

Quest'anno, inoltre, ci sarà anche una collaborazione con la Venice Cocktail Week.

L'importanza di questo evento è confermata anche dalla presenza di grandi brand: Nonino affiancherà la Trieste Cocktail Week per il quarto anno consecutivo, mentre Martini e Zero Cento Distribuzione saranno main sponsor.

L'evento è realizzato da Freshmedia e Intraprendi, in collaborazione con il Comune di Trieste e con il sostegno di "Io sono Friuli Venezia Giulia", Trieste Convention and Visitor Bureau, Confcommercio e Fipe Trieste.