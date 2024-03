Formula 1: il Gp del Bahrain va a Verstappen

Il Campione del Mondo di Formula 1 Max Verstappen conferma la sua imbattibilità: il pilota olandese della Red Bull ha, infatti, vinto la prima tappa della stagione, il Gran Premio del Bahrain, collezionando la sua ottava vittoria di seguito, la 18esima sulle ultime 19 e la 21esima sulle ultime 24, tenendo conto anche dei Gp del 2022 e del 2023.Per lui è la 55esima vittoria in carriera. Peraltro, era da 20anni che un pilota non faceva il Grande Slam (pole, vittoria, giro veloce e gara sempre al primo posto).Al secondo posto, a più di 20'' di distanza, c'è il suo compagno di scuderia, Sergio Perez, mentre la Ferrari arriva terza con Carlos Sainz, seguito da Charles Leclerc, la cui prestazione è stata condizionata per metà gara da problemi ai freni. Il pilota monegasco, sorpassato per due volte da Sainz, è comunque riuscito a rimontare e superare la Mercedes di George Russel (quinto posto) a 10 giri dalla fine.Al sesto posto arriva la McLaren di Lando Norris, settima l'altra Mercedes, quella di Lewis Hamilton. Chiudono la Top10 Oscar Piastri (McLaren) e le Aston Martin guidate da Fernando Alonso e Lance Stroll.