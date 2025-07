Frosinone a teatro: mercoledì i Carta Bianca in scena con “Anche meno”

Torna, mercoledì 23 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl.

Mercoledì alle 21 in corso Lazio andrà in scena “Anche meno”. Dopo “Siamo Positivi”, i Carta Bianca tornano con uno spettacolo tutto nuovo. “Anche meno” è un tormentone, un modo di dire che ormai fa parte del nostro linguaggio e che racchiude in sé la necessità di smorzare i toni, di alleggerire.

Questo il fil rouge che guiderà i due mattatori, con la partecipazione di Sara Santostasi, nel viaggio di quadri esilaranti sulle contraddizioni che viviamo ogni giorno, mettendo a fuoco i paradossi del nostro tempo.

Il tema centrale dello spettacolo è, infatti, la ricerca di una serenità che può essere raggiunta prendendosi un po' meno sul serio, scrollandosi dalle spalle sovrastrutture, zavorre, maschere e preconcetti che molto spesso appesantiscono la nostra esistenza.

Con il loro varietà, I Carta Bianca utilizzeranno l’unica medicina in grado di guarire questa società distratta: la risata.

“Con la rassegna Frosinone a teatro – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Simona Geralico – portiamo la magia del teatro nei quartieri, favorendo la partecipazione e la condivisione culturale in ogni angolo della città, coinvolgendo l’intera comunità. Lo spettacolo di mercoledì sarà un’occasione per riflettere con leggerezza sulle dinamiche quotidiane che tutti viviamo”. Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.