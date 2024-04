Gaza, Netanyahu: "Completeremo la distruzione di Hamas a Rafah, nessuno può fermarci"

La distruzione di Hamas a Rafah sarà completata. A dirlo è il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, citato dall'agenzia Reuters.“Nessuna forza al mondo potrà fermarci. Vi sono molte forze che stanno cercando di farlo, ma non succederà: questo nemico non potrà mai più fare quello che ha fatto”, dice il premier, parlando con i soldati e le reclute alla base di Tel Hashomer.Ignorando le critiche della comunità internazionale, Netanyahu ha annunciato di aver deciso già una data per l'inizio delle operazioni via terra a Rafah, senza dare alcun dettaglio a livello pubblico. Molte nazioni dell'Occidente, inclusi gli Stati Uniti, si sono detti contrari a un attacco che potrebbe portare a molti morti tra i civili, oltre a peggiorare la crisi umanitaria esistente.