Gender, Lega Roma Sud: da Miur e Regione Lazio linee guida alle scuole senza confronto con le famiglie

"Giù le mani dai bambini e dagli adolescenti del Lazio. Il Miur, in modo grave e ingiustificabile, ha inviato nei giorni scorsi ai dirigenti del Lazio le linee guida sulle strategie da applicare a scuola nei casi di varianza di genere. Tali linee guida sono state elaborate dal Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (Saifip) dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in collaborazione con l'associazione Genderlens e Agedo. Si tratta di un fatto gravissimo, che vede complice la Regione Lazio e il suo Presidente Nicola Zingaretti che si è fatto promotore di un'iniziativa che interessa i minori senza un preventivo confronto con le famiglie. Sarebbe stato auspicabile, vista la sensibilità del tema, aprire un tavolo di confronto con tutte le associazioni che si interessano di scuola e formazione.Invece,per meri scopi ideologici, si è scelto di coinvolgere solo quelle portano avanti la teoria del gender".Così in una nota Tony Bruognolo, coordinatore Lega Provincia Roma Sud.