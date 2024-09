Giornalisti 2.0: "Siani simbolo del giornalismo libero, il suo sacrificio ci sprona a difendere la verità"

“La storia di Giancarlo Siani rappresenta l’essenza stessa del giornalismo libero e coraggioso, quello che non si piega di fronte alle intimidazioni e alle pressioni - a parlare è il Presidente dell'Associazione di categoria, Giornalisti 2.0, Maurizio Pizzuto - Il suo esempio ci sprona, come professionisti dell’informazione, a non arretrare mai di fronte alla paura, alla violenza e alla corruzione.

Il suo sacrificio, purtroppo, ci ricorda che il nostro mestiere comporta rischi, ma ci insegna anche che il valore della verità è superiore a qualsiasi minaccia.

Oggi più che mai - aggiunge Pizzuto - mentre il mondo affronta sfide complesse, dobbiamo rimanere fedeli ai principi che Giancarlo ha incarnato: integrità, ricerca della verità e responsabilità verso i cittadini.

La libertà di stampa è uno dei pilastri fondamentali della democrazia, e difenderla non è solo un dovere professionale, ma un obbligo morale.

Continueremo a lavorare con determinazione - conclude il Presidente di Giornalisti 2.0 - affinché nessun giornalista venga più messo a tacere per aver compiuto il suo lavoro, perché la libertà di informazione è la libertà di tutti.”