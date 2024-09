Golf Trophy: innovazione, eleganza e sport nel cuore dell’Olgiata Golf Club

E’ appena iniziato al prestigioso Olgiata Golf Club un evento straordinario: il Venturini Golf Trophy, una competizione di golf organizzata da Venturini Ceramiche, azienda romana con oltre 50 anni di esperienza nel settore dei materiali per l’edilizia e leader nella vendita di pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e parquet.

Con questa iniziativa, Venturini Ceramiche conferma la sua presenza come punto di riferimento a Roma non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per il suo impegno nel sostenere eventi esclusivi che uniscono sport, eleganza e innovazione.

La scelta dell’Olgiata Golf Club, una delle location più affascinanti del Lazio, rappresenta la perfetta cornice per un evento che si preannuncia memorabile. Unire tradizione e innovazione Venturini Ceramiche, fondata più di mezzo secolo fa, ha saputo distinguersi nel mercato romano e nazionale per l’alta qualità dei materiali e per la costante attenzione alle nuove tendenze dell’edilizia e del design.

Con prodotti che spaziano dai pavimenti ai rivestimenti, dai sanitari all'arredo bagno, fino al parquet, l'azienda ha sempre puntato su un binomio vincente: tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

Il Venturini Golf Trophy nasce proprio con l'intento di rafforzare questo connubio, creando un’occasione per i clienti e i partner dell'azienda di incontrarsi in un contesto rilassato e prestigioso, condividendo i valori di eleganza, qualità e competizione sportiva.

L'Olgiata Golf Club situato nella campagna romana, a pochi chilometri dal centro della Capitale, è uno dei circoli più rinomati in Italia e in Europa, apprezzato sia per la bellezza del suo paesaggio che per la qualità del percorso di gioco.

Immerso in un’oasi di verde, con fairway perfettamente curati e strutture di altissimo livello, il club è stato scelto da Venturini Ceramiche come palcoscenico ideale per il suo evento, grazie alla sua combinazione unica di lusso e sportività.

Il trofeo si svolgerà su un percorso che metterà alla prova anche i golfisti più esperti, in un’atmosfera di sana competizione e con la possibilità di vivere una giornata immersi nella natura. Un evento esclusivo per i professionisti del settore Il Venturini Golf Trophy è riservato a un pubblico selezionato di professionisti del settore edile, architetti, designer e clienti di prestigio, che avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di golf e networking.

L’evento culminerà con una cerimonia di premiazione che si terrà presso il club house del golf club. Il Venturini Golf Trophy non è solo un torneo di golf, ma un’esperienza che unisce sport, eleganza e relazioni professionali in uno dei contesti più esclusivi del territorio romano. Venturini Ceramiche conferma così il suo ruolo non solo come azienda leader nell'edilizia, ma anche come promotrice di eventi di alto livello che valorizzano il territorio e il talento sportivo.

Oggi, sabato 7 settembre 2024, l’Olgiata Golf Club sarà dunque il luogo dove tradizione e innovazione si incontreranno sul green, grazie alla visione e all’esperienza di un’azienda che, da oltre mezzo secolo, continua a essere sinonimo di eccellenza