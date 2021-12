Governo, Zaia:“Sosteniamo Draghi”

"Noi siamo convintamente con Draghi. Non abbiamo piani B. Sono tra quanti hanno sostenuto la nascita di questo esecutivo e ha creduto nella scelta di una figura come Draghi. Ha dato standing internazionale al Paese, ci ha consentito di rialzare la testa. È uno che decide, virtù rara che ha dato al suo governo un profilo innovativo per le consuetudini italiane".Lo dichiara il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, in una intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’.