Gran Ballo delle debuttanti alla Venaria Reale nel segno della resilienza delle donne

Anche quest’anno la grande emozione si rinnova, per i suoi valori, per i suoi messaggi, per quella magia senza tempo. E’ giunto alla sua XXVIII edizione l’evento di Vienna sul Lago, progetto di formazione, cultura e solidarietà, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Difesa, degli Affari Esteri, della Cultura, della Regione Piemonte, della città di Vienna, della Ambasciata d’Austria in Italia e presso la Santa Sede, che culminerà con la serata di charity sabato 23 novembreall’interno di una cornice unica, la Galleria Grande della Reggia Sabauda con il Gran Ballo della Venaria Reale. Tutti insieme per affrontare temi urgenti e contemporanei, con particolare attenzione alla violenza contro le donne, un problema che continua a colpire le nostre comunità e che richiede un impegno collettivo per essere contrastato.

«Vienna sul Lago – ha sottolineato l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Marina Chiarelli - è importante per il messaggio di impegno sociale che porta avanti da quasi trent’anni. La lotta contro la violenza sulle donne richiede il contributo di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, per costruire una società in cui il rispetto, l'uguaglianza e le opportunità siano i pilastri fondamentali. Questo evento, con le sue 'scarpette rosse' sotto gli abiti eleganti e il coinvolgimento di giovani provenienti da realtà diverse, ci ricorda che la sensibilizzazione e la formazione sono strumenti chiave per spezzare il ciclo della violenza. È significativo che tutto ciò avvenga alla Reggia di Venaria Reale, un luogo di bellezza e storia, simbolo di resilienza e rinascita, valori che condividiamo nel nostro impegno quotidiano per le pari opportunità».

Oggi 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’invito a tutti i Governi, Organizzazioni internazionali ed ONG ad organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

Il Gran Ballo della Venaria Reale vede la partecipazione di 30 giovanissime ragazze, provenienti dall’Italia e dall’estero, accompagnate dagli Aspiranti Guardiamarina del corsoHurakan dell’Accademia Navale di Livorno della Marina Militare; Istituzione che, proprio tra i suoi compiti annovera quello di sostenere e garantire al nostro Paese, interventi di soccorso e protezione per la sicurezza ed il mantenimento della pace. E, proprio in una serata di magia e di sogni, le trenta giovani coppie denunciano a gran voce e con eleganza, la loro lotta contro questa piaga sociale che le coinvolge, in qualità di Donne.

Sotto i loro splendidi abiti bianchi, realizzati dalle grandi sartorie di abiti da sposa, selezionati da Pisconti Milano e in cui brand quest’anno sarà proprio “Vienna sul Lago”, indosseranno le “scarpette rosse” simbolo universale per rinnovare l’importante impegno che l’evento mette in campo a contrasto del fenomeno della violenza sulle donne.

Un altro importante appuntamento, lanciato nell’edizione 2018 dal Comitato Organizzatore che ha voluto rendere omaggio al Gen. Delio Costanzo - uno dei due fondatori, è quello del “Premio Costanzo”: un prestigioso riconoscimento che rende onore a Donne, Uomini e Istituzioni che, attraverso il loro operato nei singoli campi professionali, hanno reso un “nobile” servizio al Paese. I premiati di questa edizione saranno: la Marina Militare, per il suo quotidiano impegno nei mari del mondo a tutela della pace e degli interessi del Paese, la ex nuotatrice e giornalista italiana Novella Calligaris, la prima fra le atlete e gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, negli 800 m stile libero; la nota azienda “Maserati” mito del made in Italy in ambito automobilistico. Il tradizionale premio speciale per la stampa, espressione delle libertà democratiche, sarà assegnato al Corrispondente Responsabile dell’Ufficio Rai per il Medioriente, Giovan Battista Brunori, autore di pubblicazioni sul cattolicesimo, il dialogo interreligioso e il razzismo.

La serata, presentata dalla giornalista Rai Roberta Ammendola, sarà anche un modo per raccogliere fondi destinati all’Associazione Onlus SOS Villaggi dei Bambini. In Italia sempre più bambini assistono a gravi episodi di violenze anche le mure domestiche. Un dramma che lascia cicatrici indelebili e che non può essere sottovalutato.

"Secondo i dati più recenti, sono più di 5.000 i minorenni che assistono direttamente o indirettamente a episodi di violenza dentro le mura della propria casa, mentre 1 donna su 5 ogni anno subisce una violenza fisica o sessuale”, parole della Presidente Maria Grazia Lanzani, che prosegue “Quando per un bambino la famiglia si trasforma da elemento primario di protezione a fattore di rischio, lascia segni indelebili che possono compromettere il suo sviluppo fisico, cognitivo e comportamentale. Questo è un dramma ancora troppo sottovalutato che necessita di essere conosciuto e affrontato anche con l’aiuto di professionisti che garantiscano il supporto e le cure adeguate, proprio come cerchiamo di fare con il nostro Programma Mamma e Bambino, grazie al quale ogni anno riusciamo a raggiungere circa 400 beneficiari”

"Vienna sul Lago”, è un’iniziativa che, proprio grazie ai suoi obiettivi e ai progetti sociali realizzati durante tutta la sua storia, ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca.

“Intervenire sulla violenza, non solo fisica, che si manifesta anche nelle quotidiane difficoltà per le donne di realizzare appunto i propri sogni, le proprie aspirazioni personali e professionali.”Quanto dichiarato dal Presidente del Comitato Organizzatore Vienna sul Lago, il Notaio Claudio Limontini, che prosegue: “Vienna sul Lago da quasi trent’anni trasmette, tra l’altro, a tutte le generazioni che vi hanno partecipato, i valori del rispetto e dell’accettazione dell’altro, del lavoro di squadra, del rispetto delle regole e dello spirito di servizio.

L’organizzazione dell’evento si avvale della fondamentale collaborazione dei giovani studenti di scuole professionali: per il trucco, dell’Estetica Istituto Italiano di Bellezza, per le acconciature, delle Scuole Tecniche San Carlo, per la sartoria, del Liceo Passoni, tutti istituti di Torino, per il servizio di sala dell’Istituto Alberghiero Maggia di Stresa, per l’orchestra, del Liceo Musicale Casorati di Novara.

“Questi studenti” conclude il Presidente Limontini “sono la prova concreta della -scuola dei talenti- ben sostenuta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, membro del nostro Comitato d’Onore, ovvero una scuola capace attraverso i suoi appassionati Professori, di valorizzare i talenti dei propri studenti al fine di renderli tutti insieme le colonne di questo straordinario evento internazionale”.

Anche questa edizione si fregia di annoverare, in qualità di media-partner la Rai, attraverso la direzione di Rai Canone, con la campagna “Un abbonato in prima fila” e Rai Italia poiché la manifestazione da diversi anni, oltre ad avere un carattere internazionale, racconta ed esporta le eccellenze della nostra italianità all’estero.