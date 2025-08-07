"I funamboli della fotografia di Anna Di Benedetto Pace: storie, miti e verità dietro l’arte fotografica"

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:54
Non perdere mai una notizia!
Un viaggio originale tra leggende metropolitane e curiosità inedite del mondo della fotografia, per scoprire come realtà e mito si intrecciano in questa forma d’arte attraverso la penna di Anna Di Benedetto Pace.

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Roma - 07 ago 2025 (Prima Pagina News)

Un viaggio originale tra leggende metropolitane e curiosità inedite del mondo della fotografia, per scoprire come realtà e mito si intrecciano in questa forma d’arte attraverso la penna di Anna Di Benedetto Pace.

"I funamboli della fotografia - Tra storie e leggende metropolitane" di Anna Di Benedetto Pace è un saggio che si propone di esplorare il mondo della fotografia oltre l'aspetto tecnico, svelando curiosità, miti e retroscena che avvolgono questa forma d'arte. Il libro si distingue per la capacità di combinare storie affascinanti e leggende diffuse nel panorama fotografico, offrendo così una lettura intrigante sia per appassionati che per chi desidera approfondire la cultura visiva con uno sguardo più ampio e riflessivo.

L'autrice conduce il lettore attraverso un percorso che decostruisce luoghi comuni, mettendo in luce verità meno conosciute e smascherando falsi miti, con uno stile accessibile ma rigoroso. La narrazione intreccia aspetti storici, aneddoti e riflessioni critiche, trasformando quello che potrebbe essere un manuale tecnico in un racconto coinvolgente e stimolante.

La particolarità del libro risiede proprio nel suo ruolo di "funambolo", capace di mantenere un equilibrio delicato tra realtà e leggenda, rigore e racconto, offrendo una chiave di lettura originale del mondo della fotografia. Grazie a questa prospettiva, il testo si rivela utile per chiunque voglia capire più a fondo non solo le tecniche fotografiche, ma anche il contesto culturale e simbolico che le circonda.

In sintesi, "I funamboli della fotografia" è consigliato a chi cerca una lettura che unisca cultura, storia e curiosità con passione e accuratezza, capace di arricchire la percezione personale di un'arte così complessa e affascinante. È un invito a guardare la fotografia con occhi nuovi, sospesi tra realtà e mito.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Anna Di Benedetto Pace
I funamboli della fotografia
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

