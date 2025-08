Tv: addio a Kelley Mack, Addy di "The Walking Dead"

Lutto nel mondo della recitazione: è morta, a soli 33 anni, l'attrice statunitense Kelley Mack, conosciuta per aver fatto parte del mondo di "The Walking Dead", dove aveva recitato nel ruolo di Addy.

A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia. “Con indelebile tristezza - si legge in un messaggio sui social dell'attrice - annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così luminosa e fervida è passata all’aldilà, dove tutti prima o poi dobbiamo andare. Kelley è passata serenamente sabato sera con la sua amorevole mamma Kristen e la zia Karen presenti. Kelley è già arrivata da molti dei suoi cari sotto forma di varie farfalle. Mancherà a così tante profondità che le parole non possono esprimere”.

Oltre che in "The Walking Dead", Mack aveva recitato anche in episodi di “9-1-1” (2019) e “Chicago Med” (2022), mentre al cinema aveva lavorato in “Broadcast Signal Intrusion” (2021), “Delicate Arch” (2024) e in "Universal", film di prossima uscita.