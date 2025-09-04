Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:54
Gravina di Puglia: seviziata e uccisa la pitbull Tequila. Enpa: "Responsabili pericolosi per la società"
Gravina di Puglia: seviziata e uccisa la pitbull Tequila. Enpa: "Responsabili pericolosi per la società"

"Chi è capace di sevizie di questo genere rappresenta un rischio per l’intera società e deve essere perseguito con la massima severità".

(Prima Pagina News)
Giovedì 04 Settembre 2025
Bari - 04 set 2025 (Prima Pagina News)

"Chi è capace di sevizie di questo genere rappresenta un rischio per l'intera società e deve essere perseguito con la massima severità".

L’Ente Nazionale Protezione Animali esprime indignazione e dolore per la brutale uccisione di Tequila, una femmina di pitbull smarrita il 30 agosto a Gravina di Puglia e ritrovata senza vita, con segni inequivocabili di sevizie. Il corpo dell’animale presentava orecchie amputate, coda strappata, scorticature sul dorso e gravi ferite multiple, come confermato dalla veterinaria dell’Asl intervenuta. 

L’Enpa, attraverso il suo ufficio legale, presenterà denuncia per le gravissime violenze commesse e chiederà il riconoscimento di pericolosità sociale nei confronti dei responsabili. 

“La crudeltà messa in atto nei confronti di Tequila è un episodio di violenza estrema che denota un profilo di pericolosità sociale evidente anche per la collettività. Chi è capace di sevizie di questo genere rappresenta un rischio per l’intera società e deve essere perseguito con la massima severità.”

Le indagini, secondo fonti investigative, stanno acquisendo immagini delle telecamere di sorveglianza installate sia nei pressi dell’abitazione della famiglia sia nel luogo del ritrovamento, così da chiarire le circostanze dello smarrimento e della successiva uccisione. 

Enpa seguirà passo dopo passo l’evolversi dell’inchiesta, costituendosi parte offesa e sollecitando che le pene previste dal codice penale per i maltrattamenti e le uccisioni di animali siano applicate in tutta la loro estensione. “Il nostro impegno – conclude Enpa – è ottenere giustizia per Tequila e ribadire che la violenza sugli animali è un indicatore di pericolosità sociale che deve preoccupare e interessare tutti, non solo le persone sensibili e gli amanti degli animali. Non è tollerabile che simili episodi restino impuniti.”


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

