Green Pass: migliaia di persone in protesta al porto di Trieste

Raduno al varco 4, cancelli restano aperti.

Sono migliaia le persone che, dalle sette di questa mattina, stanno protestando al varco 4 del Porto di Trieste contro il Green Pass, che da oggi è obbligatorio.La protesta è organizzata dal Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste. I cancelli non sono bloccati, chiunque voglia entrare al varco 4 per lavorare può passare."E’ ora che il governo pensi anche all’umanità delle persone, non solo all’economia", ha detto ai cronisti il portavoce del Coordinamento, Stefano Puzzer.Il porto triestino, ha garantito il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, continua ad essere operativo: "Il porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del porto di Trieste significa danneggiare un gran numero di aziende che lavorano nell’indotto", dice Fedriga ai microfoni di Sky Tg 24.